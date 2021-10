Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi 29 Ekim'de özel oturumla toplandı

Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü nedeniyle özel oturum gerçekleştirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımıyla gerçekleştirilen oturuma, Kartal'ın 20 mahallesini temsilen çocuklar katıldı.

Kartallı çocukların belediye yönetimine katılması ve söz sahibi olmaları için çocuklara yönelik belediye hizmetlerinin artırılması, çocuk odaklı programlara daha fazla yatırım yapılması, "çocuk dostu bütçe" uygulamalarını düzenlemek ve başlatmak adına 2020 yılında kurulan Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel gündemiyle toplandı.

İki ayda bir düzenli olarak toplanması öngörülen Çocuk Meclisi'nin 2021-2022 dönemi ilk toplantısı, Meclis komisyonlarının oluşturulmasıyla başladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katıldığı meclis oturumu, Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıldı.

"Vatanı korumak çocukları korumakla başlar"

Türk bayraklarıyla donatılan meclis salonunda gerçekleştirilen 2021-2022 dönemi Kartal Çocuk Meclisi ilk toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel açılış konuşmasında, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize şükranlarımı ve minnetimi sunuyorum” dedi.

Atatürk'ün ‘Vatanı korumak çocukları korumakla başlar' sözünü hatırlatan Başkan Yüksel, Kartal Belediyesi Çocuk Meclisi'nin hayata geçirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, çocukların fikirlerine ve önerilerine daima açık olduklarını vurguladı. Meclisten çıkacak kararların takipçisi olduğunu belirten Yüksel, yapılan işin çok kıymetli ve önemli olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl Çocuk Meclisi'nin 4 kez toplandığını ve bu yıl yenilenen meclis üyeleri ile yıl boyunca 4 oturum yapılacağını belirten Başkan Gökhan Yüksel, 2021-2022 yılı meclis toplantısında alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

"Çocukların fikirleri ve önerileri Kartal'da hayata geçiyor"

Kartal'da çocukların fikirlerine ve öngörülerine önem verdiklerini belirten Başkan Yüksel, “Geçtiğimiz yıl yapılan her toplantı kaydedildi ve sizin yerinizde oturan çocukların her önerisine ekip olarak çalıştık. O önerilerden bazıları hayata geçti. O yüzden bu toplantılar sadece iyi vakit geçirme toplantısı değil. Sizin mahallenizde gözlemlediğiniz her şeyi gerçekten ciddiye alan bir ağabeyiniz ve yönetimi var. Örneğin, geçtiğimiz dönem bir arkadaşınız, görme engeli olan kardeşlerimiz için Sesli Kütüphane Projesi sundu. O projeyi hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Daha size sayacağım pek çok örnek var ve onları bir sonraki meclis toplantısında sunum olarak burada görebiliriz. Geçtiğimiz dönemin bir kesitini sizlerle paylaşalım. Arkadaşlarınızın önerdiği fikirlerin hangileri hayata geçmiş, sizlere göstermiş olalım. Bu toplantıdan da eminim çok güzel fikirler çıkacak. Sizler güzel önerilerde bulunacaksınız. Bizler de ekip arkadaşlarımızla onların değerlendirmesini yapıp hayata geçirmesini sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.

Kartal'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 4 gün boyunca kutlamalar yapılacağını belirten Başkan Yüksel, hem çocukları hem de vatandaşları kutlamalara davet etti. Başkan Yüksel'in konuşmasının ardından meclis üyeleri söz hakkı alarak önerilerini ve isteklerini açıkladı. Meclis toplantısı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirlerin okunmasıyla son buldu.