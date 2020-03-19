Kartal Belediyesi, dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Kartal'da korona virüsü salgınına karşı kriz masası kurarak ilçedeki kamusal ortak alanların neredeyse tamamında dezenfekte çalışmalarını tamamlayan Kartal Belediyesi, önceden belirlenen program dahilinde geri kalan ortak kullanım alanlarında da dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Son olarak berber ve kuaförler, nano gümüş teknolojisi kullanılarak dezenfekte edildi.

Kartal Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı yürüttüğü mücadele kapsamında bugüne kadar; okullar, kreşler, ibadethaneler, ulaşım araçları, kültür merkezleri ve kamu binalarında dezenfekte işlemlerini tamamlarken, çalışmalar vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda aralıksız olarak devam ediyor.

İlçe genelinde bulunan berber ve kuaförlerde yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarında önceden tespit edilen alanlar nano gümüş teknolojisi kullanılarak virüs ve bakterilerden arındırılıyor. Alanında uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalar ile dezenfekte işleminin gerçekleştiği alanlarda 3 ile 6 ay arasında virüslerin ve bakterilerin etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.

Belediye hizmet binasında temassız ateş ölçümü

Kartal Belediyesi, Korona virüsüne karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekleyerek, Kartal Belediyesi Hizmet Binası'na gelen vatandaşların ateşini temassız ölçme uygulamasını hayata geçirdi. Güvenlik görevlisi personeli tarafından yürütülen önleyici tedbir uygulaması ile yüksek ateşi olan vatandaşların binaya girişine müsaade edilmiyor ve vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Uygulamada ekipler, ateşi 37.5 derecenin üzerinde olan vatandaşları tedbir amaçlı olarak sağlık kurumlarına yönlendirecek. Yapılan uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Gökhan Yüksel'den vatandaşa çağrı

Öte yandan yayınladığı mesajla vatandaşın gerekmedikçe evden çıkmaması çağrısında bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm sosyal medya sitelerinden ve Komşu İletişim Merkezi'nden (444 4 578) belediye hizmeti verdiklerini, vatandaşların soru, sorun ve taleplerinin ortak bir havuzda değerlendirilip anında müdahale için analiz edildiğini belirtti.