Kartal Belediyesi eski başkanlarından Mehmet Ali Büklü kabri başında anılacak

yılında Soğanlık Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

Kartal Belediyesi, Kartal'da 1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yapan Mehmet Ali Büklü için 16 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 13.00'da mezarı başında bir anma töreni düzenleyecek.

Mehmet Ali Büklü kimdir?

1934 Erzincan doğumlu olan Mehmet Ali Büklü, Sivas Yıldızeli Pamukpınar Köy Enstitüsü'nden 1951 yılında mezun oldu. Daha sonra eğitimine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam eden Büklü, 1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında Kartal Belediye Başkanlığı görevi yaptı. Belediye Başkanlığı dönemleri süresince ilkeli, demokrat ve sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok ilke imza atan Mehmet Ali Büklü, 16 Aralık 1995 yılında vefat etti. Halkçı, çağdaş belediyecilik anlayışını, hizmet verdiği birçok alanda hayata geçiren Büklü, Kartansaş, Karyapsan, Kartursaş'ın kuruluşunu gerçekleştirip, ilçe içinde ve ilçeler arası ilk toplu taşımaya imza atmış, kültür sanat atölyelerinden sabit halk pazarlarına, uluslararası festivallerden kreşlere, kütüphanelere dek Kartal'da hümanist, demokrat, çağdaş belediyecilik uygulamalarının öncüsü olmuştu.