Kartal Belediyesi genç çiftin mutluluğuna ortak oldu

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan nikâh salonunda, Yasemin Yeşim Erikci ile İlker Yel çiftinin nikâhını kıydı. Gerçekleşen törene Okay'ın yanı sıra genç çiftin ailesi ve sevenleri katıldı. Nikâhın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline takdim eden Başkan Yardımcısı Okay, çiçeği burnunda çifte ömür boyu mutluluklar diledi.