Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası yeni yıl konseriyle sahnede

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde kurulan Gençlik Senfoni Orkestrası 23 Aralık'ta düzenlenecek olan yeni yıl konseriyle Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Gençlerin kültür ve sanatla iç içe büyümesi adına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde 2019 yılında kurulan Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, yeni yıl coşkusunu vereceği konser ile karşılayacak. Şef Cihat Aşkın'ın yönetiminde sopranolar Sezin Düzci, Meltem Ergin, Ayşenur Ayyıldız, Mezzo-Soprano Eylül Elif Arslan, Tenor Volkan Çelik, Bariton Serhan Bali ve Bas-bariton Cihan Ayhan'dan oluşan İstanbul Opera Topluluğu, Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Topluluk, Cihat Aşkın yönetimindeki Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde 23 Aralık Perşembe akşamı Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde vereceği şan konserinde, repertuvarında bulunan şarkılar, türküler, tangolar, aryalar ve düetler ile melodileri müzikseverlerle buluşturacak. Gecede Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Korosu da Şef Funda Güleryüz eşliğinde sahne alacak.

Sanata ve kültüre değer veren ve gençlerin sanatla büyümesi adına Sanat Akademisi'ni kuran Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gençlerin sahnedeki bu başarılarına birlikte şahit olmak adına ‘Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konserine Kartallı tüm komşularını davet etti.

Konser 23 Aralık 2021 Perşembe günü Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde saat 20.00'da gerçekleşecek.