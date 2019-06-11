Kartal Belediyesi ‘İklim Değişikliği ve Türkiye' paneline katıldı

Kartal Belediyesi, Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘İklim Değişikliği ve Türkiye: Bir Farkındalık Arayışı ve İlçe Belediyeleri Üzerinden Tartışma' paneline katıldı. Panelde, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Türkiye'deki çevre sorunlarını ele aldığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele çok sayıda konuşmacı ve öğrenci katıldı. Türkiye'deki çevre sorunlarının, ilçe belediyeleri üzerinden ele aldığı panele, Kartal Belediyesini temsilen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars katıldı.

“Kartal Belediyesi çevre dostlarının yanındadır”

Konuşmasında, Türkiye'nin ve dünyanın ne yazık ki birçok çevre sorunuyla karşı karşıya olduğuna değinen Dr. Kars; ormansızlaşmanın önlenmesi, yenilebilir enerji üretilmesi, enerji verimliliği ve geri dönüşüm meselelerin Türkiye'nin öncelikli gündem maddeleri olması gerektiğini kaydetti.

Dr. Dilek Kars konuşmasının devamında, “Ormansızlaşma sera gazı emisyonun yüzde 17'sini içermektedir. Orman yangınları konusunda önlemler alınmalı, ağaç kıyımına ülkemizde son verilmeli ve daha fazla ağaç dikimi gerçekleştirilmelidir. Kartal Belediyesi olarak, her zaman çevre problemlerini ciddiye alıyor; enerji verimliliği, yenilebilir enerji ve geri dönüşüm çalışmalarımızla ilçemizde çevre bilincini oluşturmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kartal Belediyesi, her zaman çevre dostlarının yanındadır.”dedi.