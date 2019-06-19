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Kartal Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcakların etkisini göstermesi ve mevsimsel yağışlardan kaynaklı artan sivrisinek ve çeşitli haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.


Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin İlaçlama Mesaisi


Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, halk sağlığını korumak için, yoğun olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, Kartal'ın her mahallesinde programlı olarak ve vatandaşlar tarafından gelen başvurular üzerine kamusal alanlarda yapılmaya devam ediliyor. Ekipler, özellikle yaz yağışlarından artan sivrisinek ve haşerelere karşı akşamları da ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.


“Halkımızın Sağlığını Çok Önemsiyoruz”


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilaçlama çalışmalarıyla ilgili olarak; “Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilaçlama çalışmalarını artırmıştır. Halkımızın sağlığını çok önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz yaz sıcaklıklarının kendini göstermesiyle birlikte; haşere, mantar, böcek, yaprak biti ve sineklere karşı insan sağlığına uygun ve doğamızın dengesini bozmayacak ilaçlarla çalışmalarına hız vermiştir” ifadelerini kullandı.

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