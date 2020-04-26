Kartal Belediyesi, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ikinci kez dezenfekte etti

Ağırlıklı olarak sağlık kuruluşlarını hedef alan dezenfekte çalışmasında Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yakacık Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi başta olmak üzere Kartal'da bulunan sağlık kuruluşları, ikinci kez kapsamlı bir şekilde dezenfekte işleminden geçirildi.

Büyük bir özveri ile salgının başladığı ilk günden itibaren çalışan 30 kişilik ekip, 4 günlük kısıtlama sürecinde, özellikle virüsün bulunabileceği sağlık kuruluşlarında, hastane çalışanlarının ve hastaların ortak kullanım alanlarını, asansörleri, merdivenleri, hasta odalarını, bekleme salonlarını, bankları, odaları, poliklinikleri, kapıları ve bahçeleri dezenfekte etti. Temas yoluyla bulaşan Covid 19'u yok etmek için yapılan 4 günlük çalışma sonucu, Kartal'daki sağlık kuruluşları, ikinci kez dezenfekte edilmiş oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konuya ilişkin açıklamasında, “Dezenfekte çalışmalarımız, virüs salgınının gündeme geldiği ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsat bilerek çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Kartal'ımızın birçok noktasında dezenfekte işlemleri tamamlandı, dezenfekte ettiğimiz belli noktalarda da arkadaşlarımız, büyük bir emekle tekrar eden dezenfekte işlemlerine başladı. Komşularımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için çalışma arkadaşlarım işlerinin başındalar. Sağlıklı günlere yeniden kavuşana kadar, çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.