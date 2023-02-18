Kartal Belediyesi ilçeye yerleşen depremzedelerin yaralarını sarıyor

Türkiye'yi derinden etkileyen ve yasa boğan depremlerin ardından ilk günden itibaren seferberlik başlatan Kartal Belediyesi, can güvenliği için evlerini terk etmek zorunda kalan ve Kartal'a gelen depremzedeler için harekete geçti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatlarıyla, depremzedelere; ekonomi, sağlık ve eğitim başta olmak üzere maddi ve manevi her alanda yardım çalışması gerçekleştiriliyor.

Kartal Belediyesi depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Büyük felaketin yaşandığı ilk günlerde bölgeye 95 yardım tırı gönderen Kartal Belediyesi, can güvenliği için deprem bölgesini terk ederek Kartal'a gelen depremzedeler için de harekete geçti. İlçeye gelen yaklaşık 350 depremzede için; gıda, hijyen malzemesi, kıyafet, ev eşyası ve nakdi yardım ile beraber, sağlık ve psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor. Depremin getirdiği yaralar bir nebze olsun sarılmaya çalışılırken depremzede aileler ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanıyor. Depremin etkilerini yaşayan depremzede vatandaşlara psikolojik danışmanlık hizmeti veren Kartal Belediyesi, sağlık hizmeti de sunuyor.

Ayrıca, depremzede çocuklar ve gençler; Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde ve eğitim kurslarında güven içinde eğitim hayatlarına devam ediyor. 3-6 yaş aralığındaki çocukların eğitimleri Kartal Belediyesi kreşlerinde verilirken, eğitimlerine ara vermek zorunda kalan LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öğrencileri içinde Mustafa Necati Etüt Merkezi'nde eğitimler veriliyor. Kartal Belediyesi, KARKAM'a müracaat eden depremzede vatandaşlara iş imkânı sağlamanın yanı sıra farklı iş kollarına da yönlendirme yaparak istihdam edilmelerine imkan sağlıyor. KİMER üzerinden 444 4 578 numaralı telefon üzerinden başvuran depremzede vatandaşlar için yardım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Depremi vuran bölgelere yardım seferberliği

Öte yandan, Kartal Belediyesi depremi vuran bölgelerde de yardım seferberliğini sürdürüyor. Başkan Gökhan Yüksel'in talimatlarıyla, depremzedeler için Antakya merkezde çalışmalar devam ediyor. 800 metrekarelik alana kurulan çadır alanında; lojistik depo, mobil mutfak ile 10 konteyner tuvalet yer alıyor. Vatandaşlar için yardım seferberliği devam ederken, bölgedeki çalışmalara da teknik olarak destek veriliyor. Kartal Belediyesi'ne bağlı teknik personeller, deprem bölgelerinde hasar tespiti adına yapı kontrol çalışması gerçekleştiriyor.

“Yaralarımızı sarmak için çalışıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin ve Kartal halkının depremzedeler için seferber olduğunu kaydederek, “Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde yurttaşlarımızın yaralarını sarmak için seferberliğimize devam ediyoruz. Çalışmalarımız, hem deprem bölgesinde hem de ilçemize gelen depremzedelerimiz için devam ediyor. Bu zor günleri, hep beraber dayanışma içinde atlatacağız.” ifadelerini kullandı.