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Kartal Belediyesi kar yağışında sokak hayvanlarını unutmadı

Kartal Belediyesi, kar yağışından etkilenen sokak hayvanlarını unutmadı.

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarına mama desteği sağlandı.


Kartal Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışından olumsuz etkilenen sokak hayvanları için ormanlık alanlara mama bırakmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonucu Aydos Ormanı ve çevresi tamamen beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama desteği verildi. Plastik kaplara bırakılan mamaların yanı sıra ormanda ağaçların diplerine de bol miktarda mama bırakılarak hayvanların aç kalmamaları sağlanmaya çalışıldı.


Sokak hayvanlarının soğuk kış günlerini atlatabilmeleri için ekiplerin mama dağıtım çalışmaları kar yağışı süresince rutin olarak devam edecek.

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