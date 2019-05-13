Kartal Belediyesi kreş kayıtları Haziran'da başlıyor

Kreşlere öğrenci kayıtlarının ön başvuruları, 1-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en fazla kreşe sahip belediyesi olma özelliğini taşıyan Kartal Belediyesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında minik öğrencileriyle yine dopdolu bir eğitim yılına hazırlanıyor.

Ön başvurular belediyenin internet sitesinden yapılacak

Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kreşlere kayıt için ön başvurular 1-16 Haziran tarihleri arasında, belediyenin resmi internet sitesi www.kartal.bel.tr'den yapılacak. Ön başvuruların kesin sonuçları ise Temmuz ayının ikinci haftasında SMS yoluyla velilere bildirilecek.

Türkiye'nin ilk ve tek alerjik çocuklar kreşi

Ayrıca, Türkiye'de ilk ve tek olarak Kartal Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve sadece alerjik çocuklara hizmet veren Mevhibe İnönü Çocuk Gelişim Merkezi de 2019-2020 eğitim-öğretim yılında minik öğrencileriyle buluşacak.