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Kartal Belediyesi, kreş kayıtları için çekiliş düzenledi

Kartal Belediyesi kreşlerinde yeni eğitim öğretim yılında eğitim alabilmek için başvuruda bulunan yüzlerce öğrenci arasından eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi için noter huzurunda çekiliş gerçekleştirildi.


Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen çekiliş programına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın'ın yanı sıra Kartal Belediyesi birim müdürleri ve kreş öğretmenleri ile birlikte çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel olarak oturma düzenlerinin ayarlandığı alanda, sosyal mesafe kurallarına uygun oturma planı yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde başvuruda bulunan 695 çocuk arasından Kartal Belediyesi'nin 13 kreşinde eğitim almaya hak kazanan 260 Kartallı minik belirlendi. Çekiliş sırasında adı okunan minikler ve aileleri ise büyük bir mutluluk yaşadı.


Kartal Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan çekilişe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kartal 5. Noteri Berrin Güneş tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren çekiliş sonunda 260 minik, Kartal Belediyesi'nin 15 kreşi arasından uygun olan 13 kreşinde verilecek çağdaş ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı eğitimlerden yararlanma hakkını elde etti.

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