Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin ilk fideleri toprakla buluştu

Kartal Belediyesi, kreş öğrencilerini çağdaş ve bilimsel eğitim çalışmalarıyla geleceğe hazırlarken, erken yaşta çevre duyarlılığı ve doğa sevgisi kazanabilmeleri amacı ile de önemli çalışmalara hayat vermeye devam ediyor. Söz konusu çalışmalar çerçevesinde Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler, ilk fidelerini öğretmenleri eşliğinde hobi bahçelerine diktiler.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte minik öğrenciler de toprakla ilk temaslarını kurma fırsatı buldu. Yeşil bir doğa ve sürdürülebilir bir ekosistem için küçük yaşlardan itibaren toprak ve bitki sevgisinin aşılanmasının amaçlandığı etkinlikte çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrenmenin keyfini yaşadı.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından temin edilen bitkiler, kreşlerde eğitim gören altı yaş grubu minik öğrencilerin elleriyle toprağa dikildi. Öğretmenlerinin gözetimindeki minikler, kreşlerinde yer alan ve ‘hobi bahçesi' adı verilen bölümlerde domates, çilek, salatalık gibi sebze ve meyve fidelerini dikerek, toprağa su döktü. Etkinlikte küçük öğrencilerin toprakla temas etmekten dolayı keyifli vakit geçirdikleri gözlemlendi.

Öğrencilerin kendi ekip biçtikleri ürünleri toplayarak tüketmeleri planlanan etkinlikte aynı zamanda sağlıklı ve organik gıdaya yönelmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Belirli aralıklarla organik tarım eğitimi alan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte ellerine çapaları alıyor, toprakla temas ediyor, toprağa zarar vermeden, üstelik en sağlıklı yoldan yetiştirdikleri sebzelerin; fide ve tohum aşamasından ürün verinceye kadar olan tüm safhalarını bizzat tecrübe ediyor.