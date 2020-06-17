Kartal Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı

Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl yaklaşık 3 ay kreşe gidemeyen öğrenciler, öğrenim hayatlarının ilk karnesini aldı. Kartal Belediyesi Merkez Kreşi'nde karne töreni ise sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Kreşin bahçesinde gerçekleştirilen karne töreninde çocuklar, yere çizilen dairelerde durarak objektiflere poz verdi. Bahçenin balonlar ile süslendiği etkinlikte, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar çocuklara karnelerini vererek ilkokula başlayacak miniklere başarılar diledi. Öte yandan karne töreninde gelecek yıl yine kreşe devam edecek olan 5 yaş grubu çocuklara da karneleri verildi. Karne töreni, sosyal mesafeye kurallarına uygun yapılan hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.