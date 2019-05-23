Kartal Belediyesi kreşlerinde mezuniyet coşkusu

Mezun olan minikler, diplomalarını aldıktan sonra kep attı.

İki farklı mekânda düzenlenen mezuniyet törenleri E-5 altı kreşler için Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde, E-5 üstü kreşler için Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törenlere Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Kartal'da görev yapan muhtarlar ve çocukların aileleri katıldı. Mezuniyet törenleri başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve kreşli miniklerin Andımız'ı okumasıyla başladı. Daha sonra mezun olacak öğrenciler, kendilerinden küçük öğrenciler ile bayrak ve kreş flamalarının devir teslimini gerçekleştirdi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen katılan Kreş Müdürlüğünden Sorumlu Başkan Yardımcısı İmam Aydın, “Umuyoruz ki kreşlerimiz, Aziz Sancar gibi bilim insanlarının çıkacağı, bizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak nesillerin yetiştiği merkezler olsun. Tüm öğrencilerimizin mezuniyetini kutluyorum” dedi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın ise, “Kartal Belediyesi kreşlerini çocukların sadece akşama kadar vakit geçirdikleri bir yer olarak görmek yanlıştır. Kreşlerimiz, çocukların becerilerinin ortaya çıktığı çağdaş, özgür eğitim anlayışı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda eğitim veren yerlerdir” dedi.

Mezuniyet törenleri birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Törenlerde yeteneklerini sergileyen minikler, halk oyunları, cimnastik ve modern dans gösterileri sundu. İngilizce şarkılar da söyleyen minik öğrenciler, aynı zamanda hazırladıkları ritim gösterisini de izleyicilerle buluşturdu. Miniklerin büyük emekler vererek hazırlandıkları gösterileri izleyen aileler gözyaşlarını tutamadı. Büyük mutluluk yaşayan aileler, çocukların performanslarını uzun süre ayakta alkışladı.

Törenlerin sonunda Kartal Belediyesi protokol üyeleri tarafından miniklere diplomaları dağıtıldı. Diplomalarını alan minikler hep birlikte kep atarak hatıra fotoğrafı çektirdi.