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Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde 3 gün 3 gece sürecek Masal Festivali

Açıldığı günden bu yana birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilk ve tek Masal Müzesi, kapılarını bu kez ‘Masal Festivali’ için açıyor.

Açıldığı günden bu yana birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilk ve tek Masal Müzesi, kapılarını bu kez ‘Masal Festivali' için açıyor.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde, 23-24-25 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenecek olan festivalde; birçok sanatçı, yazar ve eğitimcinin katılımı ile atölye çalışmaları, söyleşiler, konserler, tek kişilik performanslar ve animasyon gösterileri yer alacak. Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde Kartallı çocuk ve yetişkinler için 3 gün boyunca devam edecek olan festivalin açılışı, 23 Ağustos Cuma günü saat 17.00'da Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve şair-yazar Sunay Akın'ın katılımı ile yapılacak.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, hem yetişkinlerin hem de çocukların aynı çatı altında olmaktan keyif aldığı, yapısı ve içeriği itibariyle de Kartal'a has olan Türkiye'nin tek Masal Müzesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Masal Festivali'ne tüm vatandaşları davet etti.


Festival programı


23 Ağustos 2019 Cuma


14.00-15.00/15.00-16.00/16.00-17.00 ‘Geleneksel Sokak Oyunları' atölyesi


15.00-16.00/16.00-17.00 ‘Karagöz ve Hacivat‘ atölyesi


15.00'da Yazar Ceren Kerimoğlu'nun katılımıyla ‘Masalın Büyüsü' söyleşisi


17.00-18.00/18.00-19.00 ‘Masallardan Melodilere' çocuk atölyesi


18.00'da yazar Prof.Dr.Bayram Durbilmez'in katılımıyla ‘Mitten Efsaneye, Efsaneden Destana Dede Korkut' söyleşisi


20.00'da Oyuncu Hamit Demir'in ‘Bir Dünya Masal' adlı tek kişilik gösterisi izleyicilerle buluşacak.



24 Ağustos Cumartesi


12.00'da Yazar Sabri Koz'un ‘Nasreddin Hoca: Dünyaya Açılan Penceremiz' söyleşisi


12.0013.00/13.00.14.00 ‘Erken Çocuk Anlatılarında Toplumsal Cinsiyet' atölyesi


14.00'da Yazar Özcan Yüksek'in katılımıyla ‘Şehrazad'ın Sırları' atölyesi


14.00-15.00/15.00-16.00 ‘Küçük Prens' atölyesi


16.00'da Yazar Şermin Yaşar'ın katılımıyla ‘Çocuk ile Sohbet' söyleşisi


18.00'da Oyuncu Mehmet Erbil'in ‘Bir Bavul Masal' adlı tiyatro oyunu


19.00'da Oyuncu Sevinç Erbulak'ın ‘Çocuklara, Yetişkinlere ve Çocuk Yetiştirenlere Masallar' adlı tek kişilik gösterisi


21.00'da Şair-Yazar Sunay Akın'ın ‘Uçan Halılardan Apollo 11'e' adlı söyleşisi Masal Festivali'nde yerini alacak.



25 Ağustos Pazar


13.00'da Yazar Ömür Kurt'un ‘Çocuk Psikolojisi ve Masallar' söyleşisi


13.00-14.00/14.00-15.00 ‘Bebeğini Dik ve Oyna Bez Bebek Tasarım Atölyesi'


15.00'da Yazar Koray Avcı Çakman'ın ‘Evvel Zaman İçinde' adlı söyleşisi


15.00-16.00/16.00-17.00 ‘Şapkadan Çıkan Masalla' atölyesi


18.00'da sanatçı Gönül Kazancı Yeprem'in ‘Çocuklara Şarkılar, Ritmik Oyunlar' konseri


20.30'da Oyuncu Levent Üzümcü'nün ‘Sanat ve Toplum' adlı oyunu Masal Festivali katılımcılarıyla buluşacak.


Festivalde gerçekleştirilecek olan atölyelere katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımızın 0 (216) 280 6222 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.


Adres: Çarşı Mahallesi Enis Akaygen Sok. N:9 Yakacık-Kartal/İstanbul

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