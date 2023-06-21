Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde çocuklar için Kukla Festivali başladı

Yaz tatiline giren çocuklar için düzenlenen ve çocukların kukla atölyeleri, kukla gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, kukla sergisi gibi aktivitelerde eğlenceli vakit geçirebileceği Kukla Festivali, Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde kapılarını açtı. Açılışa katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, festivalde eğlenceli vakit geçiren çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi, okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklar için hazırlanan Kukla Festivali'ne ev sahipliği yapmaya başladı. Eğlenceli aktivitelerin yanı sıra çeşitli atölyelerin de bulunduğu festivale çocuklar aileleriyle birlikte gelerek yoğun ilgi gösterdi. Dün açılışı gerçekleştirilen ve 4 gün boyunca devam edecek festivalde, kukla atölyeleri, kukla gösterileri, geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra kukla sergisi de yer alıyor. Festivale ev sahipliği yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kukla Festivali açılışını gerçekleştirdi ve çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Çocuklarımıza atölyelerimizde kukla nasıl yapılır bunu öğretmeye çalışıyoruz"

Festivale katılım sağlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal'da kültür sanat festivalleri devam ediyor. Karne heyecanı yaşayan küçük kardeşlerimizle birlikte Kukla Festivalindeyiz ve 4 gün sürecek. Şu an Kartal Masal Müzesi'ndeyiz. Burada hem kukla sanatçılarının performanslarını izliyoruz, hem de çocuklarımıza atölyelerimizde kukla nasıl yapılır bunu öğretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu deneyimi yaşayan çocuklarımız da var, kukla yapıyorlar ve yaptıkları kuklalar kendilerine kalacak. Onların zihin dünyalarında bir nebze olsun olumlu katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize'' dedi.

"Çocuklar çok mutlu oldular"

Festivale çocuğuyla katılan Hatice Korkmaz, ‘'Çocukların tatilini nasıl değerlendiririz diye düşünürken, Masal Müzesi'nin açıldığını duyduk. Bu kadar dolu dolu kalabalığın olabileceğine, insanların bu eğlenceye katılacağını düşünemiyorduk. Çok güzel, çok coşkulu ve gerçekten çocuklar çok mutlu oldular. Onlar mutlu oldukça biz daha çok mutlu olduk. Gökhan Yüksel'e ve Kartal Belediyesi'ne teşekkür ederiz'' diye konuştu.