Kartal Belediyesi, Meslek Lisesinden 2 ton solüsyon satın aldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in; dezenfekte solüsyonun tedariki için öncelikle üretimin yapıldığı okulların tercih edilmesi direktifi üzerine Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin ürettiği 2 ton dezenfektan maddeyi satın aldı.

40 bidon halinde taşınmaya hazır hale getirilen klor bazlı hidroklorik solüsyon, Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Cem Çetin tarafından teslim alındı. Okul Müdürü Gökhan Eker, Anadolu Yakası'nda sadece 4 okulda dezenfektan üretimi yapılabildiğini belirterek günlük 10 ton üretim kapasitelerinin olduğunu söyledi. Okul tatil olmasına rağmen, öğretmenlerin halkın ihtiyacı için üretimi gerçekleştirdiğini vurgulayan Eker, klor bazlı hidroklorik solüsyonun en etkili dezenfektanlar arasında yer aldığını ifade etti.