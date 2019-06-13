İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal Belediyesi mutlu ve acılı günlerinde Kartallıların yanında

Kartal Belediyesi vatandaşların acılarına ve sevinçlerine ortak olmaya devam ediyor.


Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, taziye çadırı açma talebinde bulunan vatandaşlara; masa, sandalye ve çadır yardımında bulunuluyor. Mutlu ve acılı gününde vatandaşlarının yanında olmayı birincil hizmet olarak kabul eden Kartal Belediyesi, hemşehrilik hukukunun gereği olarak vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.



“Sosyal devlet anlayışımızın gereğini yapıyoruz”


Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesinin mutlu ve acılı gününde her zaman Kartal halkının yanında olduğunu vurgulayarak, “Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, sadece geçtiğimiz ay 3 bin 737 masa, 38 bin 892 sandalye ve 94 adet çadır vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda kendilerinin belirlediği noktalara tahsis edildi. Sosyal Devlet anlayışımız ve hemşehrilik hukukunun gereği halkımızın bir nebze de olsa mutlu ve acılı günlerinde yanında olmaya tüm gayretimizle devam ediyoruz. Bu yönde talepte bulunan vatandaşlarımız, ilgili müdürlüğümüze başvuruda bulunarak; masa, sandalye ve çadır yardımı alabilirler” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.