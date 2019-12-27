Kartal Belediyesi özel güvenlik personeline öfke kontrolü eğitimi verdi

Özel güvenlik görevlilerine halkla ilişkiler, kitle psikolojisi, öfke kontrolü, stres yönetimi, kalabalık yönetimi, davranış tespit analizi, genel kollukla ilişkiler hakkında eğitim verildi. 159 özel güvenlik personeline 2 eğitmen tarafından verilen eğitim 3 saat sürdü.

Personele eğitim veren Öğrenme Tasarımları eğitmeni Heybet Demirtaş, “Biz bugün Kartal Belediyesi'nde etkili iletişim, problem çözme aynı zamanda öfke kontrolü alanlarında eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimiz interaktif olarak ilerliyor. Hem onları dinliyoruz hem de aynı zamanda onların sorunları ile ilgili konuşuyoruz. Onlarla ilgili eğitimler veriyoruz. 159 tane özel güvenlik personeline eğitim vereceğiz. Öncelikle öfke yönetiminde kendimiz ile tanımak ile başlıyoruz. Neler bizi öfkelendiriyor? Ve biz bu öfke karşısında nasıl cevap veriyoruz? Bu krizi nasıl yönetebiliriz? Mesela nefes egzersizleri yapmak. Olaylardan uzaklaşmak ve aslında kişisel algılamamak gibi bunların eğitimini veriyoruz” dedi.