Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden yaz seferberliği

Kartal Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarına aralıksız devam ederek, yaz mevsimine hazırlık işlemlerini tamamlıyor.

Çalışmalar kapsamında son olarak Kartal'ın ana caddeleri başta olmak üzere, Orhantepe Mahallesi Mutlu Sokak'ta bulanan ağaçların, bakım ve budaması Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yapıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel çalışmalarla ilgili olarak, “Ekiplerimiz kentimizin tüm bölgelerinde budama ve bakım faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Görüşü engelleyen yerlerdeki budama işlemleri, oluşabilecek kaza riskini en aza indirmiş olurken, bir taraftan da yolların üzerine eğilmiş dallar da göz estetiğine uygun bir şekilde budanıyor. Daha güzel bir Kartal için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.