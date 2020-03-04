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Kartal Belediyesi personeli son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kartal Belediyesi personeli Veli Orakçı, Kartal Belediyesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.


Kartal Belediyesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli olarak görev yapan Veli Orakçı için ilk olarak Kartal Cemevi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Veli Orakçı'nın naaşı düzenlenecek cenaze töreni sebebiyle Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası -2. kata getirildi.


Kartal Belediyesinde düzenlenen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Kartal Belediyesi Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, merhumun yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.


Evli ve 1 çocuk babası olan Veli Orakçı için düzenlenen törenin ardından, cenazesi Soğanlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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