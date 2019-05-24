Kartal Belediyesi, Ruen Belediyesi'nin 40. kuruluş yılı sevincini paylaştı

Kartal Belediyesi bu çalışmalar kapsamında, Bulgaristan'ın Ruen Belediyesi'nin 40. kuruluş yılı dolayısıyla yoğun katılımla gerçekleştirilen kutlamalarda soydaşların sevincine ortak oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Bulgaristan'ın Ruen şehrinde gerçekleştirilen 40. kuruluş yılı kutlaması ve geleneksel festivale katılan Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Olcay Özgön, kutlamaların öncesinde Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman'ı makamında ziyaret ederek Başkan Gökhan Yüksel'in ve Kartallıların sevgi ve selamlarını iletti. Olcay Özgön görüşme sırasında yaptığı konuşmada: “Bugün kardeşlerimizin sevincini paylaşmak için burada bulunmaktayız. Ruen Belediyesi'nin 40. yılını kutluyorum. Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel, destek, sevgi ve selamlarını iletti. Kartal Belediyesi ailesi olarak bu tarz anlamlı buluşmaların, aramızdaki kültür ve kardeşlik köprüsünü güçlendirdiğine inanıyoruz. Soydaşlarımızla aramızdaki dostluk bağı, her seferinde bir öncekine göre daha da sağlamlaşıyor.” diyerek hediye takdiminde bulundu. Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman ise, “Kartal Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel'e özellikle Ruen halkı ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Belediyemizin 40. kuruluş yılında dostlarımızı yanımızda görmek, bizi çok mutlu etti, bu ziyaretlerin pekişerek artacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Daha sonraki temaslarında Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile bir araya gelen Olcay Özgön, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Birliği Parlamento Seçimleri'nde başarı dileklerini ve desteklerini ileterek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Mustafa Karadayı'ya da hediye takdiminde bulundu. Son olarak Avrupa Parlamentosu Bulgaristan Milletvekili ve aynı zamanda aday İlhan Küçük ile diğer adaylarla ikili görüşmelerde bulundu.

Görüşmelerin ardından; ev sahibi Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve parti yöneticileri hep birlikte festival alanına giderek belediyenin 40. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan gösterileri hep birlikte izledi.