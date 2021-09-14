Kartal Belediyesi Sanat Akademisi genç yetenekleri bekliyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in sanata ve gençlere verdiği önem doğrultusunda hayata geçen Kartal Belediyesi Sanat Akademisi; 2021-2022 eğitim döneminde Kartallı öğrenciler için yetenek sınavı düzenliyor.

Prof. Cana Gürmen danışmanlığında yapılacak olan ‘Müzik' bölümü yetenek sınavları; piyano, gitar, çello, yan flüt, perküsyon, keman, viyola ve koro branşlarında gerçekleştirilecek. Kartal'da ikamet eden 7-15 yaş aralığındaki öğrencilerin başvurabileceği yetenek sınavlarının başvuruları 15 Eylül-15 Ekim tarihlerinde Kartal Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden yapılabilecek. Her bir öğrencinin yalnızca tek bir branştan girebileceği yetenek sınavları ise 23-24/30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Kartal Belediyesi Sanat Akademisi (Sahil hizmet binası) 5. katta gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde Kartal'daki yetenekli öğrencilerin saptanması ve bu öğrencilerin 3 yıl boyunca kendi branşlarında kişisel gelişimlerini ve sanat görüşlerini geliştirmek amacıyla verilecek eğitimlerin yanı sıra; öğrenciler masterclass, seminer programları, ulusal-uluslararası sanat yarışmaları, sanat fuarları gibi etkinliklere de katılabilecek.

Sınavda öğrencinin yanında nüfus cüzdanı bulundurma zorunluluğu bulunuyor. Sınavın yapılacağı binaya girişte HES kodu kontrolü yapılacak.