Kartal Belediyesi Sanat Akademisi genç yetenekleri bekliyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, ‘Resim Bölümü' yetenek sınavı başvuruları başladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde hayata geçen Sanat Akademisi, çocukların ve gençlerin yeteneklerine fırsat vermek ve destek olmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor.

Çocukların ve gençlerin yeteneklerine katkı sağlamak amacıyla Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, ‘Resim Bölümü'nde eğitim almak isteyen 9-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için yetenek sınavı düzenliyor. Resim eğitimi almak için sınav başvuruları 16 Şubat 2022-18 Mart 2022 tarihleri arasında Kartal Belediyesi'nin resmi internet sitesi www.kartal.bel.tr üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuru sahiplerinin Kartal'da ikamet etme şartı bulunduğu yetenek sınavı 26-27 Mart 2022 tarihlerinde Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu kararlara istinaden binaya veya sınav alanına girişlerde HES kodu kontrolü yapılacak. Sınavda öğrencinin yanında nüfus cüzdanı bulundurma zorunluluğu var. Ayrıca asıl kayıt sırasında ikametgâh belgesi istenecek.

Pandemi şartları nedeniyle sınav yeri ve tarihi değişebilir.