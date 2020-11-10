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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinden ‘10 Kasım' sergisi

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler, 10 Kasım dolayısıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına bir sergi düzenledi.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde eğitim alan öğrenciler, 10 Kasım dolayısıyla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına bir sergi düzenledi.


Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda düzenlenen ‘O Her Yerde' isimli sergide akademinin yetenekli öğrencilerinin “Atatürk” temalı resimleri yer aldı. Sergiye katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, birbirinden güzel eserlere hayat veren öğrencilere ve öğretmenleri Murat Havan'a teşekkür etti.


Sergi açılışında hazır bulunan Sanat Akademisi'nin Müzik Bölümü öğrencileri ise Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin yıl dönümü dolayısıyla hazırladıkları zengin repertuvar ile eşsiz bir müzik dinletisi sundu. Fuaye alanının girişine yerleştirilen Atatürk'ü anma hatıra defteri ile de öğrenciler Ata'ya olan özlemlerini kaleme aldı.


Sergi, 12 Kasım Perşembe gününe kadar Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın giriş katında bulunan fuaye alanında ziyaretçilerine açık olacak.

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