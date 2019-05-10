Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencisine ödül

Kartal Şehit Recep Büyük Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun, otistik ve yetersizliği olan bireylere dikkat çekmek ve onlarla empati kurma amacıyla düzenlediği “Buyur Burdan Bak” adlı resim yarışmasında, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencisi Pervin Osmanova birinci oldu.

Kartal Belediyesi tarafından açılan ve Kartal'da yaşayan çocukların; müzik, sahne sanatları ve resim alanında eğitim görmesini amaçlayan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nin başarısı ses getirmeye devam ediyor. Son olarak Kartal Şehit Recep Büyük Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun düzenlediği “Buyur Burdan Bak” adlı resim yarışmasında Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencisi Pervin Osmanova'nın yaptığı resim birinci seçildi.

Otistik bireylerin, duygusal deneyimleriyle ilgili farkındalığın artırılması ve toplumda yetersizliği olan bazı bireyler ile ilgili akranları arasında empati oluşturmayı hedefleyen yarışmanın ödül töreni, önceki gün yapıldı. Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka'nın açılışını yaptığı ödül töreninde, Osmanova, ödülünü Kartal İlçe Kaymakamı Abdullah Demir'den aldı. Kartal Sanat Akademisi'nde eğitmen Murat Havan'dan ders alan Pervin Osmanova'nın dışında yine Akademi öğrencileri; Yaprak Acıl, Berrasu Ada Üstüyıldız, İrem Su Arısoy ve Mina Eylül Çetinkol'un da resimleri, ödül töreninin yapıldığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Cevizli Kampüsü merkez binasında sergilenmeye layık bulundu. Yarışmadan kazanmış olduğu ödülü de alarak eğitmeni Murat Havan ile birlikte Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Uçar'a bir ziyaret gerçekleştiren genç yetenek Pervin Osmanova, başta Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmak üzere tüm Kartal Belediyesi Sanat Akademisi ailesine ve Başkan Yardımcısı Adem Uçar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.