Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Perküsyon Grubu, dünya ikincisi oldu

Kartal Belediyesi tarafından açılan ve Kartal'da yaşayan çocukların müzik ve sahne sanatları alanında eğitim görmesini amaçlayan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, açılmasının üzerinden sadece 1 yıl geçmesine rağmen, ardı ardında derece almaya devam ediyor.

6-15 yaş arası Kartallı çocukların eğitim gördüğü akademinin “Perküsyon” grubu, geçtiğimiz yıl aldığı dünya birinciliğinin ardından bu yıl da aynı yarışmadan ikincilik derecesi aldı. Geçen yıl düzenlenen Uluslararası Pera Perküsyon Yarışmasında Derya Şah Özkan yönetimindeki 19 çocuktan oluşan grup ile birinci olan Sanat Akademisi Perküsyon Grubu, bu yıl düzenlenen yarışmada Danışman Öğrt. Gör. Engin Gürkey yönetiminde dünya ikincisi oldu. Dünyaca ünlü Amerikalı perküsyonist David Friedman ile masterclass eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'ni en iyi şekilde temsil ettiler.

Kartal Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi, çocukların küçük yaşta sanat ile tanışarak yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Cana Gürmen ve usta kemancı, akademisyen ve besteci Prof. Cihat Aşkın'ın danışmanlığında hayata geçen Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'nde öğrenciler; piyano, keman, perküsyon, çello, flüt ve müzik teorisi konularında kapsamlı bir eğitim alma fırsatı yakalıyor.