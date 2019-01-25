Kartal Belediyesi Sanat Akademisinde resim kursu açılıyor

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün çocukların ve gençlerin sanat, bilim ve spor gibi alanlarda aktif yer almaları ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla Kartal'a kazandırdığı Sanat Akademisinde resim kursu açılıyor.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, Kartal'da ikamet eden 9-16 yaş aralığındaki çocuklar için resim kursu açıyor. Kursun yetenek sınavı için başvurular 28 Ocak'ta başlayacak, 15 Şubat'a kadar devam edecek. Sınav ise 23 Şubat 2019 Cumartesi günü Kartal Belediyesi Sanat Akademisi 5. katta gerçekleştirilecek. Sınava başvuru için Kartal'da ikamet ediyor olmak gerekirken, sınava girecek olan katılımcıların 2 adet fotoğraf getirmesi gerekiyor.

Kursla ilgili bilgi almak isteyenler, 0216 280 60 70/ 63 04 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecekler.