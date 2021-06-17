Kartal Belediyesi sivil savunma uzmanlarına yönelik “Arama-Kurtarma” eğitimi

Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak afetlerin; öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla kamu çalışanları, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra, sivil toplum örgütlerine ve Kartal'da yaşayan binlerce vatandaşa eğitimler veren Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul Eğitim ve Şube Müdürlüğü tarafından uzmanlara yönelik düzenlenen eğitime katıldı.

AFAD'ın İstanbul Yeşilköy yerleşkesinde gerçekleşen uygulamalı eğitimlerde Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı personeline yerleşkede yer alan deprem simülasyon binasında, eğitim kulelerinde, dalış havuzlarında ve enkaz tüneli gibi birçok binada “Arama-Kurtarma” eğitimi verildi.

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, tehlike ve risklerin önceden tespit edilmesi, afetlere etkin bir şekilde müdahale edilmesi, koordinasyonun sağlanması ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla uzmanlara yönelik gerçekleştirilen eğitim, profesyonel personel tarafından teknolojik ekipmanlar kullanılarak verildi.

Kartal Belediyesi'nin 400 afet gönüllüsüne verdiği eğitimler devam ediyor

Öte yandan ülkemizin tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalması sebebi ile geçtiğimiz aylarda son derece önemli bir projeyi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde hayata geçiren Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, aldıkları kapsamlı eğitimler ışığında bir yandan da Kartal'ın 20 mahallesi için seçilen 400 kişilik ‘Afet Gönüllüleri' ile bir araya gelerek düzenli olarak Afet Farkındalık ve Acil Müdahale eğitimleri veriyor.

Teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada düzenlenen eğitimlerde Kartallı afet gönüllülerine olası bir afet anında görevlerini daha hızlı ve eksiksiz yapmalarını sağlamak amacı ile yıkılan, çöken veya hasar alan binalarda ne yapmaları gerektiği, yaşanması muhtemel diğer afet durumlarında ne yapmaları gerektiği ile arama kurtarmanın tüm aşamaları öğretiliyor.