Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, Marmaris yangını için yola çıktı

Kartal Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda başlayan orman yangınlarındaki müdahaleye destek vermek amacıyla ekiplerini teyakkuza geçirdi. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı'na bağlı ekipler son hazırlıklarını tamamlayarak bölgeye doğru yola çıktı.

Marmaris'in ormanlık alanında çıkan yangınlar devam ederken, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı'na bağlı ekipler İstanbul'dan yangın bölgesine hareket etti. Geçen sene de Muğla ve Antalya'daki yangınla mücadeleye destek olan ekip, Marmaris'teki yangınlar için de tüm hazırlıklarını tamamladı.

Sivil Savunma Uzmanlığı yerleşkesinde Marmaris'e gitmek üzere yola çıkmaya hazırlanan ekibi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu ve Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen uğurladı.

Marmaris'teki orman yangını için Temizlik İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri'nin bünyesinde bulunan iki adet tanker, bir adet sivil savunma uzmanlığı aracı ve sekiz personel yangına müdahalede bulunmak için yola çıktı.

“Marmaris'te ciğerlerimiz yanıyor”

Bölgeye gidecek personellere yönelik bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, “Arkadaşlar yeniden iş başa düştü. Bu yıl da ne yazık ki ciğerlerimiz Marmaris'te yanmaya başladı. Bölgedeki yetkililer dün akşam bizden yardım istediler ve biz de tüm hazırlıklarımızı yaparak yola çıkıyoruz. Kartal'ı en iyi şekilde temsil edeceğinizi ve orada ciğerlerimizin yanmasına mani olacağınıza dair güvenimiz tam. Allah yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.