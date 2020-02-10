Kartal Belediyesi, Soğanlık'a yeni bir park kazandırıyor

Kartal Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla Kartal'a yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Başkan Gökhan Yüksel'in vizyonuyla Kartal'a nefes aldıracak yeni yeşil alanlar oluşturmaya devam eden Kartal Belediyesi, Soğanlık Orta Mahalle'de yapımı devam eden Fatih Boylan Parkı'nı hizmete açmaya hazırlanıyor.

Çalışmalar devam ederken Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, son aşamaya gelen Fatih Boylan Parkı'nı ziyaret ederek düzenlemeleri yerinde inceledi. Soğanlık Orta Mahalle Muhtarı Salim Coşar da incelemeler sırasında Başkan Yüksel'e eşlik etti.

Toplam 4 bin 666 metrekare alana sahip Fatih Boylan Parkı'nda 2 bin 696 metrekare sert zemin ve bin 970 metrekare yeşil alan bulunuyor. Park bünyesinde kadın emeğini değerlendirme atölyeleri, Kartal Cafe, spor aletleri, oturma yerleri ve çocuk oyun grubu yer alacak.

Amaçlarının daha yaşanabilir bir kent oluşturmak olduğunu söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, "Fatih Boylan Parkı'mızı, bölgede yaşayan komşularımız için huzur içinde gidebilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri, çocuklarımızın gönül rahatlığıyla eğlenebileceği, kafeteryası ile çayını yudumlayabileceği, şehir stresinden uzak güzide bir park olarak planladık. Ayrıca kadın emeğini değerlendirme atölyeleri ile beraber kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini destekleyeceğiz. Kartal'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için ciddi bir gayret içindeyiz. Bu anlamda, insana dokunabilecek projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.