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Kartal Belediyesi sokağa çıkma yasağında da sokak hayvanlarının yanında

Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamaları’ konulu genelgesi ile birlikte mama ve su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için besleme çalışmalarını ilçe genelinde yoğunlaştırdı.

Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' konulu genelgesi ile birlikte mama ve su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için besleme çalışmalarını ilçe genelinde yoğunlaştırdı.


Belediye ekipleri tarafından rutin olarak yapılan sokak hayvanlarına mama temini çalışmaları, hayvanseverlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağına takılmaları nedeniyle ilçe genelinde daha da artırıldı. Kartal'ın çeşitli noktalarında mama ve su desteği sağlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; kedi, köpek, kuş ve birçok hayvana ulaşarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlıyor. Artırılan sokak hayvanlarını besleme çalışmaları, yasaklar süresince aralıksız devam edecek.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm sokak hayvanları için; caddeler, bulvarlar ve ormanlık alanlar dahil olmak üzere mama ve su dağıtımı işlemlerini yoğunlaştırdıklarını belirterek, belediye ekiplerinin sabahın erken saatlerinden günün geç saatlerine kadar, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için çalıştıklarını ifade etti.

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