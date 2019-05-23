Kartal Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kartal Belediyesi, sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçe parklarına konulan sulukların bakım ve onarım işlemlerine hız verildi.

Suluklara Konulan Mamalar, Bakteri Üretimine Yol Açıyor

Sokak hayvanları için kurulan suluklara mamaların konulmasının bakteri üretimini artırdığına dikkat çeken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları konu ile alakalı uyardı. İyi niyetli vatandaşlar tarafından, suluklara sokak hayvanları için konulan yiyeceklerin, suluklardaki otomatik su yenileme sistemini bozduğunu ve bakteri üretimine neden olduğunu ifade eden yetkililer: “Kartal'ımızda, ilçe parklarımızda hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tüm ekiplerimiz suluk bakım ve onarım çalışmalarına hız vermiştir. Ayrıca, parklarımızdaki zararlı otların temizlenmesi işlemlerini gerçekleştiriyor, halkımızın daha yeşil ve güzel bir kentte yaşaması için tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Parklarımızdaki suluklara, iyi niyetli vatandaşlarımız tarafından sahipsiz hayvanlarımız için yiyecek konulmaktadır. Fakat bu durum, sahipsiz hayvanlarımızın su ihtiyaçlarının giderilmesini zorlaştırırken, suluklardaki içme suyunu otomatik olarak yenileyen sistem, yiyecekler yüzünden de bozulmaktadır. Sıcaklığın etkisiyle, yiyecekler suda bakteri üremesine neden olurken, hayvan dostlarımızın bu yüzden de zarar görmesine yol açmaktadır. Duyarlı vatandaşlarımızı bu konuda daha hassas davranmaya davet ediyoruz.” şeklinde konu ile alakalı bilgilendirmede bulundu