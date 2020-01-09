Kartal Belediyesi TSM Korosu'ndan muhteşem konser

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Ocak ayı kültür sanat programı kapsamında konser veren Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, dinleyicileri mest etti.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, müzik severlerin ilgisi yoğun oldu. Şermin Niyazi'nin şefliğinde sezonun ilk konserini gerçekleştiren Türk Sanat Müziği Korosu, İstanbul'u konu edinen eserlerden oluşan zengin bir repertuvar ile dinleyicilerin karşısına çıkarak; “Ada Sahillerinde Bekliyorum”, “Gidelim Göksuya Bir Alem-i Ab Eyleyelim” ve “Kız Sen İstanbul'un Neresindensin” gibi sevilen eserleri seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca dinleyicilere muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun performansı, müzik severler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Konser sonunda sahneye davet edilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Âdem Uçar yaptığı konuşmada sergiledikleri muhteşem performans için koro üyelerini tebrik etti. Konuşmanın ardından ise Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Âdem Uçar ile Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Güler, koro şefi Şermin Niyazi'ye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına çiçek takdim etti.