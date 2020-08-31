Kartal Belediyesi Uluslararası Ödüllü Karikatür yarışması düzenliyor

Kartal Belediyesi, Hasat Sanat Atölyesi işbirliği ile tüm dünyada etkisini gösteren ve çağın en büyük salgınlarından biri haline gelen Covid-19'u konu alan uluslararası bir karikatür yarışmasına imza atıyor.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Wlamidir Kazanvesky (Ukrayna) Massoud Shojai (İran) Marco de Angelis (İtalya), Hasan Seçkin (Hasat Sanat Atölyesi) Oğuz Gürel, Ercan Akyol, Saadet Demir Yalçın, Hüseyin Aslan ve Yurdagün Göker'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, eserlerin değerlendirmesi ve ödül töreni (Covid-19 salgını dikkate alınarak) online olarak yapılacak. Katılımın 5 Ekim 2020 tarihinde sonlanacağı yarışma, amatör ve profesyonel tüm çizerleri bekliyor.

Uluslararası Ödüllü Karikatür Yarışması'nda dereceye girenlere verilecek ödüller ise şu şekilde;

*Birincilik ödülü 1500 Dolar

*İkincilik ödülü 1000 Dolar

*Üçüncülük ödülü 750 Dolar

*Mansiyon ödülleri 4 adet 400 Dolar

*Kartal Belediyesi Başkanlık Özel Ödülü

*Karikatür Ustalarımız - Bedri Koraman Özel Ödülü

*Jüri Özel Ödülü

*Hasat Sanat Atölyesi Ödülü

*Özel Ödüller (6 adet)

Kartal Belediyesi Uluslararası COVID-19 Karikatür Yarışması Şartnamesi ise şöyle;

1-Yarışma amatör ve profesyonel tüm çizerlere açıktır.

2-Yarışma konusu tüm dünyayı etkisi altına alan “Covid-19 Salgın Hastalıklar” şeklindedir.

3-Yarışmaya her çizer, en fazla 3 eserle katılabilir.

4-Katılacak eserlerde teknik serbesttir. Karikatürlerin ebadı en fazla A3 olmalıdır. Gönderilecek eserler 300 dpi çözünürlükte olmalı ve e-mail ile yollanmalıdır.

5-Yarışmaya siyah-beyaz veya renkli teknikle yapılmış eserlerle katılım olacaktır. Ancak eserler özgün ve imzalı olmalıdır.

6-Yarışmaya son katılma tarihi 5 Ekim 2020 Pazartesi'dir. Mesai saatine kadar ulaşmayan eserler yarışma dışı kalır. Jüri toplantısı 5-10 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak ve yarışma sonucu basına ve sosyal medyaya ilan edilecektir.

7-Yarışmaya katılan eserler arasında sergilenmeye değer görülen karikatürler bir albümde toplanacaktır.

8-Karikatürlerin gönderileceği e-mali adresi: kartalcartooncontest2020@kartal.bel.tr Çizerler eserleri ile birlikte bir fotoğraf ve özgeçmiş cv'lerini de yollamalıdırlar.

9-Yarışmaya katılan ve sergilenerek albümde yer alan eserlerin tüm kullanım hakları Kartal Belediyesi'ne aittir.

10-Yarışmaya katılan çizerler tüm şartları kabul etmiş sayılır.

11-Yarışmaya katılan karikatürler ilk etapta jüri tarafından 100 finalist eser olarak sonuçlandırılacaktır. Kopya, taklit vb. çalışmalar jüri tutanak ve raporu ile yarışmadan elenir.

12-Katılan karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir, ancak herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

13-Albümde eserleri yayınlanan çizerlere ‘Yarışma Albümü' gönderilecektir.

14-Katılan eserlerin değerlendirmesi ve ödül töreni (Covid-19 salgını dikkate alınarak) online olarak yapılacaktır.

15-Yarışma sonuçları en geç 11 Ekim 2020 tarihinde tüm kamuoyuna ilan edilecektir.

16-Katılan tüm çizerlere ‘Kartal Belediyesi Yarışma Katılım Sertifikası' gönderilecektir.

17- Ödül Töreni ve Yarışma Sergisi, Kartal Belediyesi'nin uygun gördüğü yerde ve tarihte yapılacaktır.

18- 11 Ekim 2020 Cumartesi Günü tutanakları ile birlikte yarışma sonuçları Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne iletilecektir.