Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi sakinleri Cumhuriyet coşkusunu kreş öğrencileriyle yaşadı

kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi sakinleri, Hürriyet Kreşi 4-6 yaş grubu öğrencileriyle bir araya geldi. Cumhuriyeti coşkulu bir şekilde kutlayan iki nesil doyasıya eğlendi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Cumhuriyetin ilelebet payidar kalacağını her iki kuşakla da konuştuk” dedi.

Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi, kuruluş yıl dönümü ve Kızılay Haftası nedeniyle düzenlenen renkli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Huzurevi sakinlerini ziyaret eden Kartal Belediyesi Hürriyet Kreşi 4 - 6 yaş grubu öğrencileri, konserde çalınan müzikler eşliğinde hem dans etti, hem de büyükleriyle birlikte Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de huzurevindeki etkinliğe katıldı. Huzurevi sakinleriyle tek tek selamlaşıp sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel, miniklerden de yoğun ilgi gördü. Çalınan müzikler eşliğinde yaşlıların hem birbirleriyle, hem de miniklerle dans etmeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Öncelikle Kızılay Haftası'nı kutluyorum. Burada Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle iki kuşak bir araya geldi. Hem kreş öğrencilerimiz, hem de misafirlerimiz yan yanaydı. Zaten Cumhuriyet demek çocukların geleceğe umutla bakması demek, kadının özgürlüğü demek, yeni neslin, gençlerin akıl ve bilim yolunda ilerlemesi demek, yaşlılarımızın, büyüklerimizin hafızası ve hatıraları demek. Hem onun sohbetini yaptık, hem Cumhuriyet sohbeti yaptık. Cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırıldığında meyvelerinin ne kadar iyi olduğunun sohbetini yaptık. Hem bu vatanı bizlere armağan eden, hem Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andık. Bu anlamda Cumhuriyetin ilelebet payidar kalacağını her iki kuşakla konuştuk. Çocuklar ve gençler hem geleceğin teminatı, hem de bayrağı devralan yeni nesil. Onlar da bayrağı güvenli ellere teslim ettiklerinin mesajını verdiler. Biz de Cumhuriyeti sonsuza dek koruyacağımıza ve daha ileriye götüreceğimize dair sözümüzü verdik. Güzel bir sohbet oldu. Bir araya gelmek keyifliydi” dedi.