Kartal Belediyesi yaz spor okulu kayıtları tamamlandı

Kartal Belediyesi'nin bu yıl 3 dönem halinde açtığı Yaz Spor Okulu'nun bilgilendirme ve kayıt toplantısı, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kartallı ebeveynlerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği bilgilendirme ve kayıt toplantısına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katılarak öğrencilere başarılar diledi.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün her yıl Kartallı çocuk ve gençlerin yaz dönemini spor aktiviteleriyle geçirebilmeleri için açtığı Yaz Spor Okulu, bu yıl 3 farklı dönemde tekrarlanacak. Öğrencilerin; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, dans, Survivor, eğitsel oyunlar, Uzak Doğu sporları, jimnastik, masa tenisi, badminton, sinema ve akıl oyunları branşları alanında eğitim alacağı Yaz Spor Okulu'nun kapsamıyla alakalı yapılan bilgilendirme toplantısı, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde Başkan Gökhan Yüksel'in katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: "Karne heyecanı yaşayan bütün çocuklarımızı kutluyorum. Pazar günü üniversite sınavına giren gençlerimize de başarılar diliyorum. Spor İşleri Müdürlüğümüz, güzel bir yaz etkinliği olarak Yaz Spor Okulu'nu hazırladı. Bizlerin temel amacı; gençlerimizin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerini desteklemek. Kısaca onları sporla hayata hazırlamak, yeteneklerini ortaya çıkartmak için elimizden gelen gayreti sergilemek istiyoruz. Yeni oluşturacağımız spor parkları, kapalı spor alanları gibi merkezlerimizle de Kartal'daki çocuk ve gençlerimizin spor ile daha fazla meşgul olması için çalışacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Gökhan Yüksel'in konuşmasının ardından bilgilendirme toplantısı başladı. Toplantıda her branşın eğitimcileri, sahneye çıkarılarak tanıtıldı. Yaz Spor Okulu ile ilgili gerekli bilgilerin verilmesinin ardından her yaş grubu için kayıt masaları oluşturuldu ve ilk dönem öğrencilerine formaları dağıtıldı.

Yaz Spor Okulu'na 450 Çocuk Katılacak

17 Haziran-12 Temmuz, 15 Temmuz-9 Ağustos ve 19 Ağustos-06 Eylül tarihleri arasında 3 dönem olarak toplam 450 öğrencinin katılacağı Yaz Spor Okulu'na başvuruları kabul edilen 1. ve 2. dönem öğrencilerinin kayıt evrakları alındı ve ilk grubun spor malzemeleri dağıtıldı. Her yaş grubunun farklı renkte bir forma ile katılacağı Yaz Spor Okulu'nun 3. dönem salondaki kayıt işlemleri ise yoğunluk nedeniyle hafta içi Kartal Belediyesi Merkez Binası'nda gerçekleştirilecek. Yaz Spor Okulu'na 2007 ve 2012 yılları arasında doğan 7-12 yaş grubu çocuklar kabul ediliyor. Her dönem için her yaş grubundan sadece 25'er çocuk alınıyor ve toplamda bir dönemde 6 farklı sınıf halinde 150 çocuk yaz okulunun öğrencisi oluyor. Toplam 3 dönem devam edecek olan yaz spor okulundan 450 çocuk, mezun olacak.