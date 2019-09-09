Kartal Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı açılışında öğrencileri yalnız bırakmadı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Kartal'daki okulları ziyaret ederek öğrenci, öğretmen, idareci ve velilere başarılar diledi. Kartal'ın farkı bölgelerinde gerçekleşen ziyaretlerde okulların eksikleri ile ilgili bilgi alan Başkan Gökhan Yüksel, öğrencilerin gösterilerini de izleyerek yeni eğitim öğretim yılında onları yalnız bırakmadı.

2019 - 2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye ile birlikte Kartal'da da binlerce öğrenci, okullarına başladı. İlk ders zilinin çalması ile düzenlenen törenlere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Başkan Yardımcıları ve Kartal Belediye Meclisi Üyeleri katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile birlikte Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği törene katıldı. Kartal Yunus Mahallesi Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz İlkokulu'nda düzenlenen törenden önce çocuklar ile sohbet ederek okulun ilk günü ile ilgili duygularını paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, gözyaşlarına engel olamayan engelli bir öğrenci ile de yakından ilgilenerek sıkıntısını dinledi.

Daha sonra düzenlenen töreni ilgiyle izleyen Başkan Gökhan Yüksel, öğrencilerin hazırladığı dans gösterilerinin ardından Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz birlikte sınıfları gezerek öğrencilere iyi dersler diledi.