Kartal Belediyesi Yıldırım Satranç Turnuvası

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 2020 yılı Yıldırım Satranç İlçe Birinciliği, 130 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Kartal Belediyesi Satranç Akademisi, Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte Kartal Belediyesi Yıldırım Satranç İlçe Birinciliği Turnuvası Kartal Belediyesi hizmet binasında 130 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Çocuk sporcuların büyük ilgi gösterdiği ve her yaştan sporcunun olduğu yıldırım kategorisinde karşılaşmaların yapıldığı turnuvanın açılışını, Kartal Belediye Meclis Üyesi Umut Daştan yaptı.

Konuşmaların ardından turnuvanın ilk hamlesini Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan yaparak turnuvanın açılışını gerçekleştirdi. Toplam 130 çocuk ve yetişkinin yarıştığı turnuva gün boyunca devam etti. Heyecanlı maçlara sahne olan turnuva boyunca Kartal Belediye binasında aileler ağırlandı. Turnuvada dereceye girenlerin ödülleri, başta Kartal Belediye Başkan Yardımcıları olmak üzere Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından sporculara verildi.

Turnuvada konuşan Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş, “Kartal Belediyesi olarak Eylül ayı içerisinde Satranç akademimizi açtık. Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in talimatı üzerine eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Usta eğitmenler gözetiminde çocukların kişisel gelişimini ve sosyalleşmesini sağlıyoruz. Satranç Akademiyi düzenlediğimiz etkinliklerle duyurmak istiyoruz. Bugün burada Yıldırım Satranç turnuvası ile gençlerimizi satranç ile buluşturuyoruz. Bugün 130 arkadaşımız birincilik için mücadele edecek, diğer yarışmacılarımız ile ödüller eşliğinde güzel bir etkinlik olacak” diye konuştu.

Yarışmaya katılan çocuklardan Umut Efenin Velisi Levent Efe, "Yaklaşık 3,4 yıldır takip ettiğimiz bir etkinlik. Oğlumun kişisel gelişimi için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı destek oluyoruz. Bizde burada onunla bu heyecanı yaşıyoruz. Oğlum burada kazanıp kaybetmeyi, kaybettiği zaman nasıl davranması gerektiğini öğrendi. Satranç ile oğlumun Analitik zekası, odaklanması, sorunları düşünmesi farklı bakış açılarından bakması ve kişisel gelişimi gelişti" diye konuştu.