Kartal Belediyesi'nde ‘100 Kadın 100 Nefes' projesi başladı

Kartal Belediyesi ve Akut Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen, afet ve acil durumlara yönelik riskleri azaltmak ve şuur kazandırmak amacıyla yapılan ‘100 Kadın 100 Nefes' projesinin eğitimleri başladı. Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan eğitimlere belediyede görev yapan kadın çalışanlar katıldı.

Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimlerde, ilkyardım farkındalık, temel afet şuurlandırma, yangın farkındalık eğitimleri, toplanma alanlarında organizasyon, ev kazaları seminerleri yapıldı. Uygulamalı bölümde ise cansız manken kullanılarak temel ilk yardım bilgileri aktarıldı. Meydana gelebilecek muhtemel kazalar, afet veya acil durumlar karşısında kendisi, ailesi, iş yeri ve toplum açısından güvenli yaşam kültürü edinmiş, alacağı doğru inisiyatiflerle şuurlu ilk müdahalede bulunacak ve çocuklarını afetlere karşı şuurlu şekilde yetiştirecek kadınları eğitmeyi hedefleyen programın ilk gününde, kadın çalışanlar eğitime yoğun ilgi gösterdi.