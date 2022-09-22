Kartal Belediyesi'nde çalışanlara Alzheimer Semineri

Kartal Belediyesi'nde görev yapan çalışanlara yönelik 2022 yılı boyunca düzenlenen sağlık eğitimleri; 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü çerçevesinde Uzm. Dr. Güldeniz Çetin tarafından verilen "Alzheimer Semineri” ile devam etti.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü'nün koordine ettiği; Kartal Kızılay Hastanesi işbirliği ile gerçekleşen eğitimde Alzheimer hastalığı ve evreleri ile ilgili bilgiler verildi. Uzman Doktor Güldeniz Çetin, hastalıkla ilgili yapılan tedavileri ve Alzheimer'a yakalanmamak için yapılabilecek önlemleri aktardı. Hastalığın; başlangıç, orta ve ileri olmak üzere 3 seviyesi bulunduğunu belirten Çetin, Alzheimer'ın; yaş, damar hastalıkları, travma, obezite, sigara, yetersiz beslenme, depresyon, düzensiz uyku ve ailede Alzheimer geçmişi gibi pek çok nedenden beslendiğini söyledi. Hastalığının ilaç tedavisi ile yavaşlatılabildiğini belirten Çetin, B12 vitamini almak, spor yapmak, sigarayı bırakmak, D vitamini almak ve beyin egzersizleri yaparak stresten uzak durmanın Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azalttığını belirtti. Sunumunu kısa filmler ile zenginleştiren Doktor Çetin seminerin sonunda da soruları cevapladı.