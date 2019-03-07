Kartal Belediyesi'nde kreş personeline yangın eğitimi

Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü'ne bağlı Begüm Yavuz Çocuk Gelişim Merkezi'nde, olası bir yangın tehlikesi karşısında öğretmen ve personelin bilinçlendirilmesi için ‘Yangın Eğitimi' gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi'ne bağlı diğer 13 kreşte de sırasıyla verilecek olan eğitimlerin ardından kreş personeli için, Kartal Belediyesi'nin Esentepe'de açtığı Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı merkezde yangın tatbikatı gerçekleştirilip söndürme eğitimleri verilecek.

İlki Kartal Belediyesi Begüm Yavuz Çocuk Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen eğitimde, uzmanlar tarafından tüm öğretmen ve personele, yangın esnasında yapılması gerekenler anlatıldı. Öğretmen ve personel de eğitim sırasında merak ettiklerini uzmanlara sorarak konuyla alakalı etraflı bilgi edindi. Eğitimin sonunda uzmanlar, yangın söndürme ve yangın tüpü kullanımı konusunda bilgi vererek tüplerle ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Diğer kreşlerde de verilecek teorik eğitimlerin arından, önümüzdeki ay uygulamalı eğitimler de verilmeye başlanacak. Kartal Belediyesi tarafından Esentepe'de hizmete açılan Toplum Bilinçlendirme ve Afet Eğitim Parkı'nda uzman eğitmenler tarafından yangın söndürme eğitimleri uygulamalı olarak verilecek. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerde personel, yangınlara karşı ilk müdahaleyi nasıl yapacaklarını öğrenecek.