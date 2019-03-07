İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal Belediyesi'nde kreş personeline yangın eğitimi

Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü’ne bağlı Begüm Yavuz Çocuk Gelişim Merkezi’nde, olası bir yangın tehlikesi karşısında öğretmen ve personelin bilinçlendirilmesi için ‘Yangın Eğitimi’ gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü'ne bağlı Begüm Yavuz Çocuk Gelişim Merkezi'nde, olası bir yangın tehlikesi karşısında öğretmen ve personelin bilinçlendirilmesi için ‘Yangın Eğitimi' gerçekleştirildi.


Kartal Belediyesi'ne bağlı diğer 13 kreşte de sırasıyla verilecek olan eğitimlerin ardından kreş personeli için, Kartal Belediyesi'nin Esentepe'de açtığı Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı merkezde yangın tatbikatı gerçekleştirilip söndürme eğitimleri verilecek.


İlki Kartal Belediyesi Begüm Yavuz Çocuk Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen eğitimde, uzmanlar tarafından tüm öğretmen ve personele, yangın esnasında yapılması gerekenler anlatıldı. Öğretmen ve personel de eğitim sırasında merak ettiklerini uzmanlara sorarak konuyla alakalı etraflı bilgi edindi. Eğitimin sonunda uzmanlar, yangın söndürme ve yangın tüpü kullanımı konusunda bilgi vererek tüplerle ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Diğer kreşlerde de verilecek teorik eğitimlerin arından, önümüzdeki ay uygulamalı eğitimler de verilmeye başlanacak. Kartal Belediyesi tarafından Esentepe'de hizmete açılan Toplum Bilinçlendirme ve Afet Eğitim Parkı'nda uzman eğitmenler tarafından yangın söndürme eğitimleri uygulamalı olarak verilecek. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerde personel, yangınlara karşı ilk müdahaleyi nasıl yapacaklarını öğrenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.