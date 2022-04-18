Kartal Belediyesi'nden “23 Nisan” organizasyonu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Kartal'da eşi benzeri görülmemiş coşku ve Kartal Belediyesi'nin organize ettiği büyük bir etkinlik programı ile kutlanacak. İlçenin 13 farklı noktasında düzenlenecek olan; konserlerden birbirinden farklı atölye etkinliklerine, palyaço gösterilerinden şişme oyun parklarına, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarından sihirbaz, animasyon, jonglör, tahta bacak, canlı heykel gösterilerine kadar daha birçok sürpriz etkinlik ile Kartallı çocuklar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramın heyecanını, doyasıya yaşayacak. Kartal Belediyesi'nin kardeş ülkelerinden kutlamalara katılacak çocuklarla da 23 Nisan çocuk şenliklerinin eski ruhu, Kartal'da yeniden yaşatılacak.

Kartal Belediyesi, Covid-19 pandemisi nedeni ile iki senedir bayram coşkusunu sokaklarda yaşayamayan çocuklar için bu yıl her bir saniyesi dolu dolu ve renkli etkinliklere sahne olacak muhteşem bir kutlama programı organize etti.

Kartal'ın 13 noktası şenlik alanına dönüşecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Kartal Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kortej yürüyüşü ile başlayacak. Saat 13.00'da başlayacak olan yürüyüş, Ankara Caddesi girişinden başlayıp Kartal Meydanı'nda tamamlanacak.

Kartal Meydanı, İbrahim Doğan Parkı, Atatürk Parkı, Kardelen Parkı, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, Gümüşpınar Parkı, Soğanlık Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Yakacık Kültür Merkezi, Yakacık Bayram Demirkol Parkı, Gökkuşağı Parkı, Mehmet Ali Büklü Parkı ve Fatih Boylan Parkı olmak üzere kentin 13 noktası ise 13.00-17.00 saatleri arasında şenlik alanına dönüşecek.

Mahalle ve Sokak Şenlikleri'nde; yüz boyama, maske, baskı, rüzgârgülü, ritim, taş boyama, kum boyama, seramik ve çömlek, kitap ayracı gibi pek çok etkinlik atölyesinin yanı sıra; palyaço, sihirbaz, jonglör, tahta bacak, animasyon, canlı heykel, masal kahramanları gösterileri ile unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları, selfie box ve şişme oyun parkları yer alacak. Çocuklar ayrıca etkinlikler boyunca patlamış mısır ve pamuk şeker ikramından faydalanacak.

Farklı ülkelerden gelen 102 çocuk ile Kartal'da eski şenlikler yeniden yaşatılacak

Kartal Meydanı'ndan da devam edecek etkinlikler çerçevesinde saatler 13.30'u gösterdiğinde ise “23 Nisan” konulu Ödüllü Şiir Okuma ve Resim Yarışması'nda dereceye giren çocuklara ödülleri verilecek. Kreş öğrencilerinin jimnastik gösterileri, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin ise müzik dinletilerinin yanı sıra; programda halk oyunları, piyano ve sihirbaz gösterileri yer alacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kartal Belediyesi'nin kardeş şehirleri; Bulgaristan-Ardino, Bulgaristan- Sitovo ve ayrıca Sjenica-Sırbistan, Kıpçak Belediyeleri ile Gagauzya Özerk Cumhuriyeti'nden refakatçileri ile gelerek Kartal'ı ziyaret eden çocuklar da Kartal Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katılarak “102 Çiçek Çocuk” gösterisini sunacak.

Kutlamaların finali Onur Erol konseri ile yapılacak

Her saati ayrı bir etkinlik ile dolu olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının finali ise çocukların çok sevdiği Onur Erol'un konseri ile yapılacak. 23 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'da verilecek olan konserde çocuklar Onur Erol şarkıları ile bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.

“Büyük bir kutlama programı ile çocuklarımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz”

Covid-19 pandemisi sebebi ile iki senedir çocukların mahallelerde buluşup bayram sevincini doyasıya yaşayacağı bir program düzenleyemediklerini dile getiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Çocuklarımıza sözümüz vardı. Pandemi koşullarında iki yıldır bayramlarını hak ettikleri gibi kutlayamadılar. Gökhan ağabeyleri olarak onlara büyük bir kutlama sözü vermiştim. Kartal'ın 13 farklı noktasında düzenleyeceğimiz Mahalle Şenlikleri ile verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Tüm gün boyunca bir etkinlikten diğerine katılsınlar, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramı büyük bir coşku ve neşe ile kutlasınlar. Barış; öncelikli olarak çocuklarımızın yüreklerinde yaşasın diye özlediğimiz eski buluşmalarımız da olacak. Kardeş kentlerimizden gelecek olan 102 çocuğumuz ile Kartallı çocuklarımız bir araya gelecek, barış ve kardeşlik mesajı verecek” diyerek tüm Kartallıları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine davet etti.