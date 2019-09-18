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Kartal Belediyesinden Alzheimer Hastalığı Bilgilendirme Konferansı

Kartal Belediyesi, Dora Huzurevleri Özel Bakım Üniteleri işbirliğiyle ’Alzheimer Hastalığı Bilgilendirme Konferansı’ düzenleyecek.

Kartal Belediyesi, Dora Huzurevleri Özel Bakım Üniteleri işbirliğiyle 'Alzheimer Hastalığı Bilgilendirme Konferansı' düzenleyecek.


Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde 'Alzheimer Hastalığı Bilgilendirme Konferansı' düzenlenecek. Prof. Dr. Engin Eker, Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, Nörolog Dr. Feray Seleker, Dr. Öğr. Üyesi ve Hemşire (A-Dora Huzurevi Yön.) Gaye Esmeray, Hemşire (A-Dora Huzurevi Yön.) Ayşe Fidan ile Hemşire (A-Dora Hevi Yön.) Aynur Gökkaya'nın konuşmacı olacağı konferansta; alzheimer hastalığı önlenebilir mi, alzheimer hastalığı yaşlının kaderi mi, demans nedir, alzheimer nedir, alzheimer hastası ile iletişimde püf noktaları, alzheimer hastaları için alınması gereken güvenlik önlemleri, alzheimer hastalarında bakım hizmeti nerede ve nasıl olmalı gibi konu başlıkları masaya yatırılacak. 24 Eylül Salı günü saat 10.30'da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konferansa tüm vatandaşlar katılabilecek.

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