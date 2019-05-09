Kartal Belediyesi'nden ambalaj atığı karşılığında fidan dikimi

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne; kâğıt, karton, metal, cam, plastik atık getiren site sakinleri ve öğrencilere, çam fidanları hediye edildi. Etkinlikte toplanan 250 çam fidanı, Kartal'ın belirlenen bir noktasına dikilecek.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; ödüllü projeleri, çevre konusunda farkındalık oluşturan kampanya ve etkinlikleri ile çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında son olarak Dragos Amerikan Kültür Koleji öğrencileri ve Nish Adalar site sakinleri, topladıkları 250 kg ambalaj atığını Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim ederek karşılığında 250 çam fidanı aldı. Söz konusu fidanlar, Kartal'da belirlenen bir noktaya dikilecek.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, konu ile alakalı yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Her geçen gün, çevresel bazda yaşadığımız olumsuzlukların hayatımızı derinden etkilediğine tanıklık ediyoruz. Yaşadığımız bu olumsuzluklar ile birlikte, doğamızı korumaya, onu geliştirmeye yönelik hassasiyetlerimiz de artıyor ve doğadan kopuk yaşayamayacağını idrak eden insanlar olarak farkındalığımız yükseliyor. Biz de Kartal Belediyesi olarak doğamızı kaybetmeden, onu koruyabilmenin, yeşil alanlarımızı artırabilmenin çözümünü, düzenlediğimiz kampanya ve etkinliklerle sağlıyoruz. Bu anlamda çok sayıda ödüllü projelerimiz mevcut. Kampanyalarımıza ilçemizde bulunan; okullar, dernekler, esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Son olarak Dragos Amerikan Kültür Koleji ve Nish Adalar Site sakinlerinden bu anlamda destek aldık. Toplamış oldukları atıkların karşılığında kendilerine çam fidanlarını teslim ettik ve daha sonra bu fidanları belirlenen noktaya diktik. 1 ton kullanılmış kâğıdın çöpe atılmayıp geri dönüştürülmesi; 17 yetişkin ağacın korunması, ayda 3 ailenin tükettiği su tasarrufu, iki ailenin tüketeceği fuel-oil tasarrufu, 20 ailenin 1 ay süreyle tüketeceği elektrik enerjisinden tasarruf edilmesi anlamına geliyor. Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in öncülüğünde yaptığımız çalışmalara katkı veren herkese teşekkür ediyoruz.”