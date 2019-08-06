Kartal Belediyesinden anne çalışanlara 8 haftalık ücretli izin desteği

Kartal Belediyesi ve Birleşik Kamu İş'e bağlı Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi, Başkan Gökhan Yüksel'in katılımıyla düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşme kapsamında sosyal haklar ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.

Kartal Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleşen ek sözleşme imza törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Arap Mucur, Tüm Yerel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Burak Uzuntaş ve yönetimi, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri ve Kartal Belediyesi çalışanları katıldı.

Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Arap Mucur yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomik ve sosyal duruma dikkat çekerek imzalanan sözleşmeyle ilgili hem sendika temsilcilerine hem de Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti. Mucur, “Burada ayrıca yöneticilerime, yöneticilerimin yanında tüm Kartal Belediyesi memur çalışanlarına ve Kartal Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel'e çok teşekkür ediyorum. Bu sözleşmenin hepinize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Arap Mucur'un konuşmasının ardından imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi'nin yeni maddeleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Söz konusu yeni maddeler şöyle:

"Doğum yapan kadın çalışana resmi analık izni haricinde 5 hafta olan izin 8 hafta ücretli izin olarak artırıldı, çalışanlar belediye binası içinde verilen çay hizmetinden sözleşme boyunca yüzde 50 indirimli faydalanacak, idare, çalışanların beraberliği ve iş barışının korunması için en az yılda bir defa haziran, temmuz, ağustos aylarından birinde piknik düzenleyecek, taşınma izni olarak 2 gün idari izin verilecek, çalışanlara; engelli eş ve çocuklarının raporlu dönemleri veya tedavileri ile ilgilenmeleri için yasal izinlerine ek olarak 7 gün ek izin verilecek, yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdüren çalışanlara, ders programı ve öğrenci belgelerini sunmaları şartıyla sendika denetiminde ilgili Başkan Yardımcısı tarafından kolaylık sağlanacak, çalışanların ilk çocukları belediyenin kreşlerinden yüzde 50, ikinci çocukları ise yüzde 75 indirim ile faydalanacak."

Getirilen yeni haklar ile açıklamaların ardından konuşmasını gerçekleştirmek üzere mikrofonu alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şunları dile getirdi:

"Bugün bir sözleşme imzalayacağız. Sizler de çok iyi biliyorsunuz yıl içinde, bir önceki dönemde sevgili Belediye Başkanımız Altınok Öz döneminde imzalanan ve elinden geldiğince olumlu noktalara getirilmiş olan sözleşmeye ek olarak birkaç madde dahil edildi. Ben inanıyorum ki güzel günler devam ettiği müddetçe, bu güzel günlerden hem işçi arkadaşlarımız, hem sözleşmeli arkadaşlarımız, hem çalışan bütün arkadaşlarımız hak ettiğini alacaktır. Ben bu sözleşmenin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Öte yandan emekliliği hak etmiş personel için 15 Eylül 2019 tarihine kadar emekli olduğu takdirde yine daha önceki sözleşmede olduğu gibi 85 bin TL ikramiyenin devam edeceğini buradan açıklamış olayım. Emekliliği düşünen arkadaşlar için bu bilgiyi vermiş olalım. Ağustos ayının içindeyiz, bir stratejik plan çalışmamız var. Yine akabinde ‘Açık Kapı' diye tabir ettiğimiz iletişim merkezimiz hayata geçmek üzere. Yaklaşık 500 bin kişiye ulaşan Kartal nüfusuna hizmet edebilmek için iletişim yollarını ve iletişim merkezimizi güçlendirdiğimiz bu süreçte, ben eminim ki her biriniz üzerine düşen görevi yapıp o iletişim merkezine düşen sorunları çözüm olarak vatandaşa ulaştıracaksınız. Kartal halkına daha hızlı, daha ulaşılabilir hizmetleri hep birlikte vermiş olacağız. Bu sözleşmenin hepimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuşmaların ardından imza törenine geçilerek ek sözleşme imzalandı ve taraflar; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Arap Mucur ve Tüm Yerel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Burak Uzuntaş Toplu İş Sözleşmesi'ne imza attı.