Kartal Belediyesi'nden çalışanlarına ‘Covid-19 ve aşı bilgilendirme eğitimi'

Kartal Belediyesi ve Kızılay Özel Kartal Hastanesi işbirliği ile belediye çalışanlarına ‘Covid-19 ve Aşı Bilgilendirme Eğitimi' verildi. Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleştirilen eğitime katılan çalışanlara hastalığın yayılma süreci ve aşının tedavideki önemi anlatıldı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü organizasyonu ile Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, konuşmacı olarak Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Doktoru Prof. Dr. Mustafa Samastı katıldı.

Prof. Dr. Mustafa Samastı, konuşmasında katılımcıları yaklaşık 2 saat boyunca Covid-19 hastalığı ve aşı hakkında bilgilendirdi. Aşı sayesinde tarih boyunca birçok salgın hastalığın yayılma sürecinin azaldığına dikkat çeken Profesör Samastı, “Covid-19 hastalığı ne yazık ki can almaya devam ediyor. İnsanlık tarihinde en tehlikeli salgın hastalıklarından biri ile karşı karşıyayız. Salgın hastalıkların tarihine baktığımızda, aşıyla tedavinin etkisini görüyoruz. Çocuk felci hastalığını buna örnek verebiliriz.” ifadelerini kullandı.