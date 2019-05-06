İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal Belediyesinden cami ve türbelere Ramazan ziyareti

Kartal Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul’da bulunan tarihi cami ve türbelere ziyaret düzenliyor.

Kartal Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul'da bulunan tarihi cami ve türbelere ziyaret düzenliyor.


İstanbul Kartal'da bulunan 20 mahallede oluşturulan program dahilinde gerçekleştirilecek Ramazan ziyaretleri kapsamında; Hırka-ı Şerif Camii, Eyüp Sultan Camii ve Hz. Yuşa Tepesi ziyaret edilecek, ziyaretçilere Kartal Belediyesi tarafından cami ve türbeler hakkında rehberlik hizmeti verilecek.


10 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ve Kartallı vatandaşların katılımına açık olan Ramazan ayı cami ve türbe ziyaretleri için vatandaşlar, başvurularını mahalle muhtarlıklarına yapabilecek.


Araçlar, muhtarlıklar önünden saat 08.30'da hareket edecek. Ziyaret programı şu şekilde olacak:


10 Mayıs Cuma-Yakacık Yeni Mahalle


11 Mayıs Cumartesi- Atalar Mahallesi


13 Mayıs Pazartesi- Yakacık Çarşı Mahallesi


14 Mayıs Salı- Gümüşpınar Mahallesi


15 Mayıs Çarşamba- Soğanlık Orta Mahalle


16 Mayıs Perşembe- Soğanlık Yeni Mahalle


17 Mayıs Cuma- Uğur Mumcu Mahallesi


18 Mayıs Cumartesi- Hürriyet Mahallesi


20 Mayıs Pazartesi- Cevizli Mahallesi


21 Mayıs Salı- Yukarı Mahalle


22 Mayıs Çarşamba- Orhantepe Mahallesi


23 Mayıs Perşembe-Petrol İş Mahallesi


24 Mayıs Cuma- Esentepe Mahallesi


25 Mayıs Cumartesi- Karlıktepe Mahallesi


26 Mayıs Pazar- Çavuşoğlu Mahallesi


27 Mayıs Pazartesi- Cumhuriyet Mahallesi


28 Mayıs Salı- Topselvi Mahallesi


29 Mayıs Çarşamba- Yunus Mahallesi


30 Mayıs Perşembe- Kordonboyu Mahallesi


31 Mayıs Cuma- Yalı Mahallesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.