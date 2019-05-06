Kartal Belediyesinden cami ve türbelere Ramazan ziyareti

Kartal Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul'da bulunan tarihi cami ve türbelere ziyaret düzenliyor.

İstanbul Kartal'da bulunan 20 mahallede oluşturulan program dahilinde gerçekleştirilecek Ramazan ziyaretleri kapsamında; Hırka-ı Şerif Camii, Eyüp Sultan Camii ve Hz. Yuşa Tepesi ziyaret edilecek, ziyaretçilere Kartal Belediyesi tarafından cami ve türbeler hakkında rehberlik hizmeti verilecek.

10 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ve Kartallı vatandaşların katılımına açık olan Ramazan ayı cami ve türbe ziyaretleri için vatandaşlar, başvurularını mahalle muhtarlıklarına yapabilecek.

Araçlar, muhtarlıklar önünden saat 08.30'da hareket edecek. Ziyaret programı şu şekilde olacak:

10 Mayıs Cuma-Yakacık Yeni Mahalle

11 Mayıs Cumartesi- Atalar Mahallesi

13 Mayıs Pazartesi- Yakacık Çarşı Mahallesi

14 Mayıs Salı- Gümüşpınar Mahallesi

15 Mayıs Çarşamba- Soğanlık Orta Mahalle

16 Mayıs Perşembe- Soğanlık Yeni Mahalle

17 Mayıs Cuma- Uğur Mumcu Mahallesi

18 Mayıs Cumartesi- Hürriyet Mahallesi

20 Mayıs Pazartesi- Cevizli Mahallesi

21 Mayıs Salı- Yukarı Mahalle

22 Mayıs Çarşamba- Orhantepe Mahallesi

23 Mayıs Perşembe-Petrol İş Mahallesi

24 Mayıs Cuma- Esentepe Mahallesi

25 Mayıs Cumartesi- Karlıktepe Mahallesi

26 Mayıs Pazar- Çavuşoğlu Mahallesi

27 Mayıs Pazartesi- Cumhuriyet Mahallesi

28 Mayıs Salı- Topselvi Mahallesi

29 Mayıs Çarşamba- Yunus Mahallesi

30 Mayıs Perşembe- Kordonboyu Mahallesi

31 Mayıs Cuma- Yalı Mahallesi