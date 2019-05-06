Kartal Belediyesinden cami ve türbelere Ramazan ziyareti

Kartal Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul’da bulunan tarihi cami ve türbelere ziyaret düzenliyor.
Kartal Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla İstanbul'da bulunan tarihi cami ve türbelere ziyaret düzenliyor.
İstanbul Kartal'da bulunan 20 mahallede oluşturulan program dahilinde gerçekleştirilecek Ramazan ziyaretleri kapsamında; Hırka-ı Şerif Camii, Eyüp Sultan Camii ve Hz. Yuşa Tepesi ziyaret edilecek, ziyaretçilere Kartal Belediyesi tarafından cami ve türbeler hakkında rehberlik hizmeti verilecek.
10 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ve Kartallı vatandaşların katılımına açık olan Ramazan ayı cami ve türbe ziyaretleri için vatandaşlar, başvurularını mahalle muhtarlıklarına yapabilecek.
Araçlar, muhtarlıklar önünden saat 08.30'da hareket edecek. Ziyaret programı şu şekilde olacak:
10 Mayıs Cuma-Yakacık Yeni Mahalle
11 Mayıs Cumartesi- Atalar Mahallesi
13 Mayıs Pazartesi- Yakacık Çarşı Mahallesi
14 Mayıs Salı- Gümüşpınar Mahallesi
15 Mayıs Çarşamba- Soğanlık Orta Mahalle
16 Mayıs Perşembe- Soğanlık Yeni Mahalle
17 Mayıs Cuma- Uğur Mumcu Mahallesi
18 Mayıs Cumartesi- Hürriyet Mahallesi
20 Mayıs Pazartesi- Cevizli Mahallesi
21 Mayıs Salı- Yukarı Mahalle
22 Mayıs Çarşamba- Orhantepe Mahallesi
23 Mayıs Perşembe-Petrol İş Mahallesi
24 Mayıs Cuma- Esentepe Mahallesi
25 Mayıs Cumartesi- Karlıktepe Mahallesi
26 Mayıs Pazar- Çavuşoğlu Mahallesi
27 Mayıs Pazartesi- Cumhuriyet Mahallesi
28 Mayıs Salı- Topselvi Mahallesi
29 Mayıs Çarşamba- Yunus Mahallesi
30 Mayıs Perşembe- Kordonboyu Mahallesi
31 Mayıs Cuma- Yalı Mahallesi