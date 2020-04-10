Kartal Belediyesi'nden çocuklar için 23 Nisan'a özel yarışma

Kartal Belediyesi, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)'nin 100. kuruluş yılında, Korona virüs pandemisi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları, düzenlediği ‘Şiir Okuma ve Resim Yarışması'nda buluşturuyor.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği yarışma ile salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara bayram coşkusunu, resim ve şiirlerle yaşatacak.

Dereceye giren çocuklar, ödüllendirilecek

Ödüllü Şiir Okuma ve Resim Yarışması'nda çocuklar; 4-6 yaş, 7-11 yaş ve 12-15 yaş olmak üzere toplam 3 kategoride yarışacak. Resim ve Şiir Okuma yarışmalarının her birinde birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL ve mansiyon olarak 250 TL para ödülü verilecek. Başvurular, Kartal Belediyesi'nin 0532 212 57 81 numaralı WhatsApp hattı ve 23nisan@kartal.bel.tr adresi üzerinden alınacak. Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, ad ve soyadları ile birlikte, yarışmak istedikleri kategorideki çalışmaları, belirlenen adreslere gönderebilecek. (Çocuklar; 23 Nisan temalı resim kategorisi için A4, A5, 35x50 kâğıda istenilen teknikte yapılan resmin fotoğrafı, şiir okuma kategorisi için şiir okurken çekilmiş videoları ile yarışmaya katılabilecek.)

“Yarım kalan tüm kutlamalarımızı, büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. yılını kutladığı konuşmasında: “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu güzel bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yılını, büyük bir organizasyon ile kutlama planları yaparken tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle ne yazık ki tüm planlarımızı iptal etmek zorunda kaldık. İnanıyorum ki bu zor günleri geride bıraktığımızda, çoluk çocuk, genç yaşlı tüm komşularımızla Kartal'ımızın meydanlarını, sokaklarını doldurarak yarım kalan kutlamalarımızı büyük bir coşku ile gerçekleştireceğiz. Ancak bu süreçte çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Biz onlara güzel bir gelecek bırakmak için çalışırken tüm kardeşlerimi, ‘23 Nisan' temalı, resim ve şiir okuma yarışmasına davet ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.